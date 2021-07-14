اختتام المرحلة الاولى من التمكين الاقتصادي للمرأة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بمأرب المرحلة الاولى من برنامج التمكين الاقتصادي للمراة والذي ينفذه مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان بهدف تحسين الوضع العام للمراة من خلال بناء قدراتها واكسابها مهارات تساعدها في تحسين سبل العيش.



وتضمنت المرحلة الاولى تأهيل 105 امراة في مجالات الخياطة والاشغال اليدوية والنقش والحنا الى جانب الكمبيوتر ومحو الامية.

وخلال الاختتام طاف وكيل المحافظة عبدالله احمد الباكري ومعه مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية عبدالحكيم القيسي بمعرض مخرجات دورة الخياطة واطلع على مستوى الاداء والمهارات التي اكتسبنها المتدربات كما اطلع على مخرجات دورة النقش والكمبيوتر.

وشدد الباكري والقيسي على اهمية ايجاد معارض دائمه لتسويق منتجات الاسر المنتجة وتحسين دخلهن الى جانب توسع برامج التأهيل لتشمل صناعة المواد الغذائية والبخور.