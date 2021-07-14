بدء دورة تدريبية في قدرات إدارة الحوار ومهارات الاتصال بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بمدينة المكلا، دورة التدريبية الخاصة ببناء قدرات ممثلي المجتمع في إدارة الحوار ومهارات الاتصال وحل المشكلات، تنظمها مؤسسة الاستجابة للإغاثة بالتعاون مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بساحل ووادي حضرموت، ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتهدف الدورة الى اكساب 16 مشارك، من مديريات الشحر وغيل باوزير والقطن وشبام، اساسيات صنع الحوار الناجح مع السلطات المحلية ومفهوم الاتصال والتواصل، وأهدافه وعناصره وانماطه اللفظي وغير لفظي، ودور الإعلام في تحسين الاتصال، بالإضافة إلى تعريف التفاوض.

واستعرض منسق مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن المهندس عوض بن هامل مفهوم ومهارات الحوار المجتمعي.