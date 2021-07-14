تدشين خطة تأمين الشريط الساحلي خلال موسم نجم البلدة السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن قائد قوات خفر السواحل بحضرموت الرائد ركن بحري ماجد العوبثاني، اليوم بمدينة المكلا، الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي خلال موسم نجم البلدة السياحي للعام 2021م.



وأوضح قائد خفر السواحل بحضرموت لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تشارك فيها قوة التشكيل البحري والمشاة وسرية الإخلاء والإنقاذ والغواصين والتوجيه المعنوي والفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة كالأمن العام ومكتب الصحة العامة والسكان.

وأشار الى انه تم تقسيم سواحل المدن إلى قطاعات والقطاعات إلى مربعات بحسب مساحة السواحل، لسهولة السيطرة عليها، وتوزيع القوام البشري والآليات والمعدات في المربعات التابعة للقطاعات كلاً بحسب حاجته.

وشدد على القوات المشاركة في الخطة الأمنية على توفير الحماية اللازمة لمرتادي السواحل خلال موسم البلدة، والحفاظ على سلامتهم بقدر الإمكان من حوادث الغرق، مشدداً على رفع الجاهزية والحس الأمني واليقظة العسكرية، والإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين المترددين على شواطئ حضرموت.