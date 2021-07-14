شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى يلتقي مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البلجيكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى سفير اليمن في بروكسيل محمد طــه مصطفى اليوم مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية بيتر هيجبرت.



وتطرق السفير الى اخر التطورات واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في هجماتها على محافظتي مأرب والبيضاء وما تسببه تلك الهجمات من سفك دماء المدنيين وعدم انصياعها لدعوات السلام والمبادرات التي طرحت مؤخراً.. مطالباً الدول الأوروبية بالمزيد من الضغط على تلك المليشيات وبالذات داعميها للقبول بمبادرات السلام.

وبدوره أكد المسئول البلجيكي دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن وضرورة انهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون.