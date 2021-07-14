العديل يدعو المغتربين للاستفادة من فترة تصحيحي نظام مكافحة التستر في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دعا نائب وزير شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل اليمنيين المغتربين في المملكة العربية السعودية الى الاستفادة من التسهيلات والامتيازات الممنوحة المملكة خلال الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر وعلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة وعدم مخالفتها لتجنب العقوبات بعد انتهاء فترة السماح.



جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في الورشة التوعوية الافتراضية التي نظمتها القنصلية اليمنية في السعودية حول إجراءات ومزايا وتسهيلات نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة ولائحته التصحيحية بمشاركة قيادات رفيعة من الجهات ذات الاختصاص في المملكة.

فيما أوضح وكيل وزارة التجارة رئيس الفترة التصحيحية في المملكة عايض الغوينم عن تخفيض الايراد المالي السنوي لتصحيح اوضاع المستثمرين من 40 مليون الى 10 مليون ريال.

حضر الحلقة النقاشية قنصل اليمن في جده السفير علي العياشي ونائب وزير الصناعة سالم سلمان.