الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، امس عدد من المواقع في جبهات القتال غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية بجبهة المشجح".. مؤكداً أن الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع وألحق بالعدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

واشار الى ان أبطال الجيش والمقاومة احبطوا هجمات انتحارية للمليشيا الإيرانية في جبهتي الكسارة وصرواح وأجبروها على التراجع والفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وبالإضافة إلى ذلك، تكبّدت المليشيا خسائر أخرى في الأرواح والعتاد بقصف لمدفعية الجيش وبغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية.