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مأرب..مقتل مسؤول محلي في معارك تحرير مديرية رحبة

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل اليوم الأربعاء، مسؤول محلي في محافظة مأرب، وهو يقاتل في صفوف قوات الجيش والمقاومة في المعارك الدائرة جنوب المحافظة.
 
وقالت مصادر محلية، إن مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية الجوبه بمحافظة مأرب، عبد المجيد سيف بحيبح، قتل اليوم في معارك تحرير جبل مراد والرحبة.
 
يذكر أن والد "بحيبح" وثلاثة من أشقائه سبق وأن قتلوا في معارك الدفاع عن محافظة مأرب.
 
وكانت قوات الجيش والمقاومة، قد شنت صباح اليوم، هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات جنوب مأرب، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة من بينها مركز مديرية رحبة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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