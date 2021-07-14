مكتب الصحة بالمهرة يكرّم البرفسور عامر فائل بلحاف نظير جهوده في إنجاح أنشطة التثقيف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

كرّم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليوم ، البرفسور عامر فائل بلحان ، نظير جهوده المبذولة وتعاونه مع إدارة التثقيف والإعلام الصحي في إنجاح أنشطته التوعوية بالمحافظة.



وخلال التكريم أشاد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، بجهود البرفسور عامر فائل بلحاف ودوره الفعّال في عملية التوعوية المجتمعية خلال تفشي فيروس كورونا ، لأفتاً أن مساندة مكتب الصحة في توعية المواطنين ساهم في إنجاح خططه وبرامجه في الفترة الماضية.

واستعرض سعد إنجازات القطاع الصحي بشكل عام ومستوى التطور الملموس الذي شهده في الفترة الراهنة بدعم السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة والمنظمات المانحة ، وكذا أوضاع معهد العلوم الصحية وطموحات قيادة مكتب الصحة في أفتتاح تخصصات جديدة في المعهد الصحي كالمختبرات والصيدلة من أجل رفد القطاع الصحي بكوادر تخصصية مؤهله من أبناء المحافظة.

من جانبة عبّر بلحاف عن جزيل الشكر الامتنان لهذا اللفتة الكريمة ، منوهاً بدور قيادة مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وجهودها في تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطين.

حضر فعّالية التكريم نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون ومدير مكتب الصحة بمديرية الغيضة عبدالله بخيت كلشات ومدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي أمين حسن سعيد، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش جمعان الشعيبي ورائده محمد بلحاف مديرة الصحة الإنجابية بالمحافظة.