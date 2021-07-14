"المركزي اليمني" يغلق عددا من محلات الصرافة المخالفة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، إغلاق بعض محلات الصرافة المخالفة في إطار حملة واسعة للحد من المضاربة بأسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال المركزي اليمني في بيان، إن "فرق تفتيش البنك المركزي واصلت اليوم، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف".

وأوضح أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف، أن الحملة تهدف أيضا إلى ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.

وأكد أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.