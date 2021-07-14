اتفاق سعودي يمني لإعادة تفعيل كابل الالياف الضوئية الرابط بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن اتفاق الحكومتين اليمنية والسعودية، على إعادة تفعيل كابل الالياف الضوئية لخدمات الانترنت الذي يربط البلدين.



وقالت وكالة سبأ، إن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية، نجيب العوج، اتفق مع المدير التنفيذي لشركة الإتصالات السعودية (STC) المهندس عليان الوتيد،خلال لقاء جمعهما اليوم، في العاصمة السعودية الرياض،على العمل المشترك لإعادة تفعيل كابل الألياف الضوئية الذي يربط البلدين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وأوضحت الوكالة ان الطرفين اليمني والسعودي اتفقا، على العمل المشترك لاعادة تفعيل كابل الالياف الضوئية الذي يربط اليمن بالمملكة ( الوديعة / شرورة ) والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لدعم الشركات العاملة باليمن.

كما اتفقا على العمل المشترك فيما يخص الاشتراك بالكابلات البحرية القريبة من اليمن بما يلبي مصالح الطرفين بالاضافة الى إمكانية توفير فرص تدريب وتاهيل للكادر اليمني في الاكاديميات التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

واشارت الوكالة إلى ان الوزير اليمني استعرض خلال اللقاء، العوج الجهود التي تبذلها وزارته والمؤسسات التابعة لها للإرتقاء بخدمة الإتصالات والانترنت في ظل الظروف الراهنة وتوفير فرص للإستثمار في قطاع الإتصالات وإمكانية التعاون في مجال اعادة تاهيل البنى التحتية المتعلقة بقطاع الاتصالات بما يتناسب مع الامكانية المتاحه ومن ذلك البناء الموسسي و المتعلق بالاستفادة من خبرة وتجربة الاتصالات السعودية في مجال التدريب والتاهيل للخبرات اليمنية في قطاع الاتصالات.

بدوره أبدى المهندس عليان الوتيد، استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة في المجالات التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات في اليمن .

وتعاني اليمن من ضعف شديد في خدمات الإنترنت، نتيجة سيطرة المليشيا الحوثية على قطاع الإتصالات منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014.

وكانت الحكومة قد اسست شركة جديدة "عدن نت" بهدف انهاء احتكار المليشيا الحوثية للانترنت، لكن الشركة التي دشنت عملها قبل أكثر من عامين في عدن تواجه صعوبات كبيرة تسببت في عرقلة توسيع نطاق خدماتها إلى بقية المحافظات المحررة.