محافظ المهرة يتقدم بالشكر لكل من شاطرهم أحزانهم في وفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

تقدم محمد علي ياسر، محافظ المهرة، بالثناء والشكر لكل من قدم واجب العزاء وشاطرهم أحزانهم في وفاة أخيه الغفور له بإذن الله المناضل والأديب والشاعر الشيخ محسن علي ياسر، وعلى رأسهم فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وقال المحافظ خلال سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي بتويتر : ‏" نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شاركنا وقدم لنا واجب العزاء في وفاة أخينا المرحوم المناضل والأديب والشاعر الشيخ محسن علي ياسر، وعلى رأسهم فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأضاف : " ‏سواء أكان ذلك من خلال الاتصال المباشر من داخل الوطن أو خارجه أو عبر برقيات العزاء والرسائل أو مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن صادق التعازي والمواساة الحسنة.

واختتم المحافظ بن ياسر : " ‏شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرًا فقد كان لصدق مشاعركم الأثر الطيب في نفوسنا، نسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل شر وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لكم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.