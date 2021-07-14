تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الثلاثاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا توجد حالات إصابة مؤكدة.

حالة تعافي جديدة لهذا اليوم لانثى تبلغ من العمر 71 عام وافدة من محافظة شبوة، والحالة تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.

لا توجد حالات وفاة جديدة.

الحالات النشطة 7 حالات.

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

حالتان تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.