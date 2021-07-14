أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

