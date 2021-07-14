عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وثق اقتحامها صالة أعراس.. ميليشيا الحوثي تختطف صحفي

الأربعاء 14 يوليه 2021

الخليج 365

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة عمران، شمالي اليمن، الصحفي فهد الأرحبي، وأودعته أحد سجونها، وذلك على خلفية انتقاده ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة اقتحام الميليشيا قاعة أعراس واختطافها العريس والفنانين.



وأكد رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، إن ميليشيا الحوثي اختطفت الصحفي الأرحبي، مساء الإثنين، وأودعته السجن في مدينة عمران.

كما أضاف في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن جماعة الحوثي اختطفت الصحفي الأرحبي بعد اقتحام عرس وقامت باختطافه وأخذت تلفونه وأودعته سجنًا تابعًا للأمن المركزي في المدينة.

وأشار الأسيدي إلى أن اختطاف الصحفي حسب مصدر في المدينة بسبب تناوله بصفحته بالفيسبوك انتقادًا لحادثة اقتحام مسلحي ميليشيات الحوثي لعرس في إحدى القاعات بمدينة عمران واعتقال العريس والفنانين ومصادرة الآلات الموسيقية.

ونشر الأرحبي مقاطع فيديو تظهر اقتحام القاعة والطريقة التي تهجم بها مسلحو الحوثي على الحاضرين في العرس واعتقال العريس والفنانين.

وتداول ناشطون يمنيون على نطاق واسع، بينهم الأرحبي، تسجيلات مصورة، توضح قيام عناصر تابعة لميليشيا الحوثي، باقتحام قاعة “النغاشي” للأعراس في مدينة عمران، أثناء ما كانت القاعة مملوءة بالضيوف.

هذا وكانت عناصر حوثية، اقتحمت، الأحد الماضي، صالة أعراس وسط مدينة عمران، واختطفت العريس الشاب مختار عصام السودي، والفنانين، بحجة تشغيل الأغاني في العرس، ومخالفة هذا العمل لتوجيهات قيادة الميليشيات.

وأثارت هذة الحادثة حفيظة الحاضرين والضيوف وأهالي العريس الذين نددو واستنكرو هذه "التصرفات الإرهابية" حسب وصفهم غير المألوفة لدى مجتمع عمران.

ليست الحادثة الأولى

وليست هذه هي الحادثة الأولى، بل تعد امتدادا متطرفا لسلسلة حوادث مماثلة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وحدثت اشتباكات ومواجهات كثيرة في هذا الجانب.

فقد أصدرت ميليشيا الحوثي، مؤخراً، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات، في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكّر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

كما تمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.