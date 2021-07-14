بقنبلة يدوية.. رجل يقتل زوجته وابنته ويصيب شقيقها بـ"صنعاء"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم رجل، على قتل زوجته وابنته (5 سنوات)، وإصابة شقيقها، مساء الثلاثاء، على إثر خلاف عائلي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "إن الدكتورة منيرة الحداد طبية أسنان، قتلت مع ابنتها، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها برمي قنبلة يدوية، وعلى اثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور".

وأفادت المصادر " أقدم الرجل على هذه الجريمة بعد خلاف بينهما، في الوقت الذي ذهبت مع شقيقها لإحضار أطفالها من بيت زوجها".

وأوضحت المصادر، "أن الدكتورة الحداد، وصلت برفقة شقيقها إلى منزل زوجها لأخذ أولادها، فرماهم الزوج بقنبلة يدوية كانت بحوزته، وقتلت ابنته وزوجته فيما أصيب شقيقها، ونجا ابنها بأعجوبة".

وأدت الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، وانقطاع المرتبات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد الخلافات العائلية، وانتشار جرائم القتل في أوساط الأسر، فضلا عن غياب الوازع الديني، وانتشار السلاح بشكل كبير.