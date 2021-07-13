عبدربه مفتاح ومدير برنامج الغذاء يتفقدان أوضاع النازحين في مخيم السويداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه المديرالقطري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن لوران بوكيرا، أوضاع النازحين في مخيم السويداء شمال مدينة مأرب واطلعا على أهم احتياجاتهم الأساسية والصعوبات والتحديات التي تواجههم في المخيم وسبل معالجتها.



وخلال الزيارة التي رافقهما فيها مديرة مكتب برنامج الغذاء بعدن موتينتا شيموكا، استمع الوكيل مفتاح وبوكيرا إلى عدد من النازحين في المخيم وتعرفوا على أهم احتياجاتهم الأساسية في الجوانب الإغاثية والإيوائية والخدمية وسبل تأمينها واطلعوا على أوضاعهم ومعاناتهم وعلى ظروفهم الإنسانية الصعبة نتيجة تكرار نزوحهم جراء استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية قصف واستهداف مخيماتهم بشكل متواصل.

وأكدا على ضرورة تحديث قوائم النازحين الجدد الذين يصلون تباعاً إلی مخيم السويداء وباقي مخيمات النازحين في المحافظة ومضاعفة الجهود لتأمين مساعدات غذائية شهرية لهم بصورة عاجلة ومنتظمة..مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين قيادة المحافظة وقيادة برنامج الغذاء خلال الفترة القادمة لمعالجة كافة الصعوبات والتحديات التي يواجهها النازحون في محافظة مأرب وحشد مزيد من الموارد والشركاء الدوليين لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتوفير أهم الخدمات اليومية الضرورية لهم.

وكان الوكيل مفتاح قد ناقش مع مدير نامج الغذاء العالمي والفريق المرافق المرافق له خطة البرنامج لتوسيع تدخلاته في المحافظة وآليات التنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب لتغطية الفجوة الغذائية القائمة في مخيمات وتجمعات النازحين وتأمين حصص غذائية عاجلة ومنتظمة تخصص للنازحين الجدد في الحالات الطارئة في ظل استمرار حركة النزوح إلى المحافظة بشكل يومي.