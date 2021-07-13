سيول الأمطار تغرق شاحنة كبيرة محمّلة بشجرة القات في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - غرقت، اليوم الثلاثاء، شاحنة كبيرة محمّلة بشجرة القات في سيول بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، "شرقي اليمن".

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن شاحنة كبيرة على متنها كميات كبيرة من القات، غرقت بفعل السيول التي تجمعت في أودية غرب مدينة المكلا".

وأشار المصدر إلى "أن المكلا ومديريات في الساحل شهدت هطول أمطاراً متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة".

فيما شهدت مديريات وادي وصحراء حضرموت سقوط أمطار بذات الدرجة مصحوبة بالرياح، ونزلت على إثرها بعض الأودية سيولاً متوسطة.

وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الطوارئ، عدداً من الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتفادي أي أضرار قد تحدثها الموجة المدارية الشرقية، متوقعة البدء في ذروتها من 14 وحتى 20 من شهر يونيو الجاري .

من جهتها، حثت مصلحة الدفاع المدني بحضرموت، جميع المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في بطون الأوديةِ والشعاب أثناء هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً وتتشكل على إثرها السيول الجارفة .

ونبهت السائقين إلى توخي الحيطةِ والحذر وخاصةً أثناء السفر ليلاً بين المدن الرئيسية، وذلك مع وجود احتمالية حدوث بعض الانهيارات الصخرية والطينية على جوانب الطُرق في المُنعطفات والمُنحدرات الجبليةِ الحادة.

