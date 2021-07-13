قصف حوثي يستهدف الأعيان المدنية في الجاح جنوبي محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، الأعيان المدنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية.



وأفادت مصادر محلية في الجاح، بأن مليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية منازل المواطنين المكتظة بالسكان بصورة همجية.

ولفتت المصادر إلى أن الاستهداف والقصف الحوثي أدى إلى دوي انفجارات هزت المناطق السكنية، وخلفت خوفاً وهلعاً في صفوف الأهالي لا سيما النساء والأطفال.

ويأتي ذلك بعد يوم من إحراق مليشيات الحوثي مخزنا بكامل محتوياته في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة، بقصف مدفعي على المجمع