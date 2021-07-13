أوتشا: 270 ألف يمني تلقوا لقاح فيروس كورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت منسقية الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "أوتشا" عن عدد اليمنيين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.



وقالت المنسقية، إن أكثر من 270 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من ‎لقاح كورونا، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت أن 270 ألف شخص في مناطق الحكومة، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، منهم أكثر من 200 الف من العاملين الصحيين،

وأشارت إلى أن شركاء المجال الصحي، أطلقوا حملة الجرعة الثانية من اللقاح مستهدفين بشكل رئيس العاملين الصحيين وكبار السن