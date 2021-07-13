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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفع، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021م، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في مختلف المناطق اليمنية المحررة، إلى 9 حالات في ثلاث محافظات.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات الساعات الماضية شهدت تسجيل 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 9 إصابات مؤكدة توزعت بواقع: (6 في لحج، حالتين في المهرة، وحالة وحيدة في عدن).

 

كما سجلت 5 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها إلى 6961 حالة، منها 1366 حالة وفاة، و4147 حالة شفاء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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