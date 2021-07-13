مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفع، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021م، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في مختلف المناطق اليمنية المحررة، إلى 9 حالات في ثلاث محافظات.



وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، أن مستجدات الساعات الماضية شهدت تسجيل 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 9 إصابات مؤكدة توزعت بواقع: (6 في لحج، حالتين في المهرة، وحالة وحيدة في عدن).

كما سجلت 5 حالات شفاء جاءت جميعها في مأرب، دون تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها إلى 6961 حالة، منها 1366 حالة وفاة، و4147 حالة شفاء