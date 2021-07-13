شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات المقاومة في البيضاء تسقط طائرة مسيرة حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

تمكنت قوات المقاومة، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن قوات المقاومة أسقطت طائرة حوثية مسيرة في أجواء مديرية الصومعة.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط الطائرة قبل تنفيذ مهامها وهجماتها على مواقع قوات المقاومة المسنودة بألوية العمالقة.

وكانت المقاومة مسنودة من ألوية العمالقة ومقاتلات التحالف العربي، قد أطلقت عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة، الجمعة قبل الماضية، واستطاعت إحراز تقدم ميداني واسع في مديريات الزاهر والصومعة وذي ناعم والبيضاء، واقتربت من مركز المحافظة