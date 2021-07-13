مقتل 4 من عناصر الحوثي بنيران "المشتركة" خلال هجوم فاشل على مواقع في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الضالع

صدَّت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021م، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع تمركزها في جبهات المحور الشمال غربي لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وأفاد مصدر عسكري ميداني أن مواجهات احتدمت بين الطرفين بعد أن هاجمت المليشيا الحوثية مواقع تمركز المشتركة والمقاومة في "الحرّة، وقروض"، وسط قطاع حبيل يحيى، شمال غربي مديرية الحشا، على حدود غربي مديرية قعطبة.

وطبقا للمصدر، دفعت المليشيا بكامل ثقلها في ثاني هجوم خلال 24 ساعة، عززته بقصف مكثف بواسطة الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقاذفات RPG-7 والقنابل اليدوية.

وانتهت المواجهات بصد العناصر الهجومية وقتل 4 منها وجرح آخرين، بعد أن أوقعت بهم قوات المشتركة داخل كماشة محكمة أجبرتهم على الفرار مخلفة وراءها قتلاها.

وذكر المصدر أن المواجهات التي استمرت أكثر من ساعة، امتدت إلى جبهات قطاعي "الثوخب، وبتار"، غربي قعطبة