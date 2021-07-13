شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كسر هجوم للمليشيات وقصف جوي استهدف مواقعها بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية، الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021، من كسر محاولة هجومية لمليشيات الحوثي بمحافظة مأرب.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن أفراد القوات الحكومية والقبائل تمكنوا من كسر هجوم لمليشيا الحوثي، في جبهة الكسارة غربي مأرب.

وبينت المصادر، أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، استهدف طيران التحالف العربي بعدّة غارات تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات جنوب محافظة مأرب