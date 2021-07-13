عدن.. قتيل وجريح من الحزام الأمني في اشتباكات بالمنصورة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي وأصيب أخر، الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة بين فصيلين أمنيين وسط العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوة تتبع إدارة أمن عدن، أخرى من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في حي التقنية بمديرية المنصورة".



وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بتنفيذ توجيهات بهدم إحدى المباني العشوائية، إلا أن عناصر الحزام الذين يتولون حراسة البناية، منعوا عملية الهدم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين قتل إثرها أحد أفراد الحزام الأمني وأصيب آخر".



ولفت إلى أن المبنى العشوائي تم بناءه فوق أحواض المجاري التابعة لمنطقة التقنية، مشيراً إلى المبنى عبارة عن هنجر تجاري لأحد النافذين".



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن اضطرابات أمنية مستمرة بين الفصائل المسلحة التابعة لميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، التي تسيطر على المدينة منذ أغسطس من عام 2019م.

