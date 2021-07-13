تدشين الاجتماع التنشيطي لمتطوعات الصحة بسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن اليوم، بمحافظة سقطرى، الاجتماع التنشيطي لمتطوعات الصحة وتغذية المجتمع بدعم من منظمة اليونسيف.



ويهدف الاجتماع لتنمية قدرات 256 متطوعة من مختلف مناطق وقرى المحافظة بالمعارف والمعلومات الجديدة في كيفية اكتشاف ورصد حالات سوء التغذية للام والطفل والرعاية التي يحتاجوها وتعزيز الوعي الصحي للمجتمع.

وحث المدرب الدكتور سعد الغثناني، المتطوعات على عكس ما تلقوه في الدورة في عملهم الميداني في القرى والمناطق.