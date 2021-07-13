الوزير العوج يبحث مجالات التعاون مع شركة الإتصالات السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع المدير التنفيذي لشركة الإتصالات السعودية (STC) المهندس عليان الوتيد، مجالات التعاون بين الجانبين .



وفي اللقاء، استعرض الوزير العوج الجهود التي تبذلها الوزارة والمؤسسات التابعة لها للإرتقاء بخدمة الإتصالات والانترنت في ظل الظروف الراهنة وتوفير فرص للإستثمار في قطاع الإتصالات وإمكانية التعاون في مجال اعادة تاهيل البنى التحتية المتعلقة بقطاع الاتصالات بما يتناسب مع الامكانية المتاحه و من ذلك البناء الموسسي و المتعلق بالاستفادة من خبرة وتجربة الاتصالات السعودية في مجال التدريب والتاهيل للخبرات اليمنية في قطاع الاتصالات.

بدوره أبدى المهندس عليان الوتيد، استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة في المجالات التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات في اليمن .

وأتفق الجانبان على العمل المشترك لاعادة تفعيل كابل الالياف الضوئية الذي يربط اليمن بالمملكة ( الوديعة / شرورة ) والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لدعم الشركات العاملة باليمن بالاضافة الى البحث والعمل المشترك فيما يخص الاشتراك بالكابلات البحرية القريبة من اليمن بما يلبي مصالحة الطرفين بالاضافة الى إمكانية توفير فرص تدريب وتاهيل للكادر اليمني في الاكاديميات التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

حضر اللقاء، نائب سفير بلادنا لدى السعودية عبدالملك الارياني ورئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس وائل طرموم، كما حضرها من الجانب السعودي المهندس رياض بن سعيد معوض النائب الاعلى للرئيس لوحدة الاعمال و عدد من اعضاء الإدارة العليا بالشركة.