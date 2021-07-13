العكبري في نزول تفقدي لمنشآت خلف النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام الدكتور خالد سلمان العكبري المدير العام لفرع الشركة صباح اليوم، بالقيام بزيارة تفقديّة مفاجئة إلى منشآت الشركة بمنطقة خلف، حيث تندرج هذه الزيارة ضمن برنامجه للنزولات التفقدية الميدانية إلى إدارات الفرع.



وطاف من خلالها على مكاتب إدارتيّ المنشآت والأمن والسلامة المهنية بالمنشآت، والتقى بمسؤوليّ ومراقبيّ الناقلات واستمع منهم إلى شرح وافٍ عن تفاصيل سير العمل اليومية، خاصةً بعد التحديث والتطوير والتأهيل الذي طرأ على الشركة ومنشآتها بالسنوات الأخيرة.

وحثهم العكبري على مواصلة العمل بهمة ووتيرة عالية، والرفع بأي صعوبات قد تواجه الموظف في عمله، موضحاً لهم بأن الشركة حريصة على استمرار تقديم خدماتها بكل يُسر وسهولة، وأن يكون موظف الشركة قدوة يُحتذى بها.