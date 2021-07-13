مؤسسة FMF تصدر بيان حول واقعة مقتل عامل اغاثة وطفل في زنجبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - أبين

اصدرت المؤسسة الطبية الميدانية FMF بيان حول واقعة مقتل عامل اغاثة وطفل في زنجبار مقدمة العزاء لاهالي المتضررين.



وادانت المؤسسة في البيان حمل السلاح بكل صوره في جميع انشطتها ، مشيره الى ان هذه الممارسات تعد ممارسات شخصية ولا تمثل المؤسسة ولوائحها.

واكدت المؤسسة انه تم تشكيل لجنة داخلية للنظر عن كثب في حيثيات الحادث والخروج بتوصيات لضمان عدم حدوثه مستقبلاً