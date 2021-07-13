مجلس وزارة الصحة يناقش أداء قطاعات الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مجلس وزارة الصحة العامة والسكان برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تقارير القطاعات المختلفة وسير الأداء فيها.



واستعرض الاجتماع، تقرير الوضع الوبائي ومسارات اللقاح الروتينية ولقاح (كوفيد-19) ونسبة التغطية فيه بالجولتين وتوقعات وصول اللقاحات الجديدة، ووقف أمام اشكاليات عمل المنظمات والمنح العلاجية والخدمات الطبية في المستشفيات ومراكز العزل ومدى استعدادات المراكز لمواجهة اي موجة محتملة لكوفيد ١٩.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة الالتزام بالخطط المزمنة للقطاعات المختلفة وعكسها في تقارير انجاز، وتعزيز العمل في الوزارة والارتقاء به نحو الأفضل.

حضر الاجتماع نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان.