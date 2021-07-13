انعقاد ندوة بعدن حول الفدرالية بين بناء الثقة السياسية والأمن والسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ندوة حول (الفيدرالية بين بناء الثقة السياسية والأمن والسلام) والتي نظمتها مؤسسة أنصار وحماية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية.



وناقشت الندوة بمشاركة 35 شاباً وشابة يمثلون منظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية والشباب المستقل ونشطاء ومهتمين، ورقتي عمل حول النظام الفيدرالي وتطلعات بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة والبعد التاريخي للنظام الفيدرالي في اليمن.

وفي الافتتاح، اوضحت رئيسة مؤسسة انصار تنمية وحماية المجتمع اقدار مختار، والقائم بأعمال مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية باليمن محمود قياح، ان الهدف من الندوة التي تأتي في اطار سلسة ندوات متعلقة بالفدرالية بين بناء الثقة السياسية والأمن والسلام، تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع، وخلق وعي وفهم حول الاستخدام الامثل للنظام الفدرالي الذي يناسب المجتمع وتحديد مدى ملائمته لمختلف الانتماءات و الاطياف المجتمعية في البلد.

وفي الختام، اوصى المشاركين بضرورة اشراك وإلمام الشباب من مختلف المكونات بمفهوم الفيدرالية ومميزاته المستندة على اللامركزية نحو نظام الحكم الاتحادي لشكل الدولة بما يعزز مفهومه لدى عامة الناس..داعيين الى مضاعفة الجهود في عقد الورش واللقاءات والاهتمام بهذا النوع من المواضيع ،بما يكفل من زيادة الوعي بهذا النظام الواعد الذي ياخذ مسارات متعددة حسب الطبيعة المكونة لنوع الفيدرالية اليمنية.

وشددوا على أهمية وضع أطر رسمية تحدد تشكيل عمل المؤسسات والهياكل وصلاحياتها ومدى مواكبتها لمتطلبات الانتقال نحو نظام الفيدرالي.