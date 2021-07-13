مليشيا الحوثي الإرهابية تعترف بمقتل أحد قادتها العسكريين (الإسم)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمقتل أحد قادتها العسكريين ويدعى العميد عبدالكريم حنظل في المعارك الدائرة بمحافظة البيضاء.



ونشر القيادي في إعلام مليشيا الحوثي حميد رزق على حسابه في تويتر خبر مقتل حنظل ليلحق باثنين من أبنائه وشقيقه وجميعهم قتلوا خلال تواجدهم بين صفوف المليشيات.

وينتمي "حنظل" إلى عائلة عسكرية اخترق أفرادها منذ وقت مبكر القوات الخاصة اليمنية، وتلقوا تدريبات على أيدي خبراء عسكريين أجانب كانوا ضمن تشكيلة القوات اليمنية الحكومية سابقا.

وقتل القيادي الحوثي برفقة علي حنظل أحد أبناء شقيقه الذي قتل سابقا هو الآخر وكان من قيادات القوات الخاصه للمليشيات الحوثية.

وكانت المليشيات شنت أمس الإثنين هجوما كبيرا على مواقع الجيش والمقاومة في الصومعة بالبيضاء وتكبدت خسائر بشرية كبيرة في الهجوم على رأس الخسائر قائد القوات الخاصة للمليشيات.