لواء الدفاع الساحلي  يدشن المرحلة الثانية للعام التدريبي 2021 بمعسكر قارة الفرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن صباح اليوم لواء الدفاع الساحلي ( قارة الفرس ) المرحلة الثانية من العام التدريبي 2021 .



حيث ألقى أركان حرب اللواء العقيد سعيد عبدالله باقعود كلمة خلال حفل التدشين، نقل في مستهلها تحيات قائد اللواء العميد طيار ركن فائز منصور التميمي متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة وتحقيق المزيد من الانجازات في جميع المجالات .

وحث اركان اللواء على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات، وتعزيز الضبط والربط العسكري والتحلي باليقظة العالية،وحفظ الاسرار العسكرية مؤكدًا بأن عرق التدريب يوفر دماء المعركة ويسهم في تنفيذ المهام العسكرية.

وأعرب اركان اللواء عن شكره لقيادات التحالف العربي ممثلة بالاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه في بناء النخبة الحضرمية وتضحياتهم ودعمهم بالنفس والمال .

وخلال التدشين اقيم عرض عسكري مهيبا الذين جدّدوا العهد والوفاء للقيادة السياسية، ومضوا في عرضهم العسكري سوياً شمّ الأنوف كالبنيان المرصوص وكبوارج المجد و العز عالية هاماتهم، مجدّدين الوفاء لله ثم الوطن ، وايضا تم استعراض بعض من العربات والاطقم المسلحة ضمن العروض العسكرية لكافة الوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الثانية في احتفالات التدشين للمرحلة الثانية من العام التدريبي 2021 .