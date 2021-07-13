تحذير من منخفض جوي في خمس محافظات جنوب وشرق اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، من منخفض جوي يضرب عدة محافظات في شرق وجنوب اليمن.



وأوضحت الوحدة في نشرتها الجوية بأن آخر تحاليل خرائط التنبؤات العددية تشير إلى امتداد أخدود منخفض جوي باتجاه بلادنا قادماً من شرق بحر العرب.



وحسب النشرة التحذيرية، فإنه من المتوقع تشكل خلايا من السحب الركامية الرعدية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع جريان السيول وذلك على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت تمتد نحو أجزاء من أرياف ومدن ساحل حضرموت خلال الأيام من منتصف ونهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.



وتشمل التأثيرات أجزاء من محافظات (المهرة-شبوة-أبين-عدن) امتداداً نحو باقي محافظات الجمهورية.



وحسب الوحدة فإن المؤثر الجوي يتمثل بالنقاط التالية :

•نشؤ الخلايا الرعدية وهطول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الغزارة فترة بعد الظهيرة والليل.

•الرياح الهابطة النشطة المصاحبة للعاصفة الرعدية والمثيرة للغبار والأتربة.

•تدني مستوى الرؤية الأفقية.

•تساقط حبات البرد بأجزاء من المرتفعات و الأودية والهضاب.



ودعت الوحدة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.



كما دعت إلى الاحتماء أثناء هبوب العواصف الرعدية لتجنب ضربات البرق، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة لمخاطر الصعق الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار.



وطالبت بأخذ الحيطة من تدني مستوى الرؤية الأفقية عند (تشكل الضباب-إثارة الأتربة والغبار-اشتداد الهطول)

وأخذ الحيطة من اضطراب أمواج البحر.