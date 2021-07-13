الدفاع المدني بوادي حضرموت يصدر تحذيرات لمواجهة الحالة المدارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدرت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء إرشادات وتحذيرات لجميع المواطنين بسبب الحالة المدارية المتوقع أن تضرب خلال 48 ساعة القادمة على بعض محافظات الجمهورية ومنها حضرموت والمحتمل فيها هطول أمطار رعدية وجريان السيول في الأودية والشعاب واتخاذ أقصى درجات الحذر بين المواطنين.



وعددت مصلحة الدفاع المدني بحضرموت مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها منها الابتعاد عن مجاري السيول في بطون الأوديةِ والشعاب أثناء هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً وتتشكل على إثرها السيول الجارفة بشكلٍ مُفاجئ وتجنب الأماكن ذات المنسوب المنخفض والتي قد تتجمع وتتدفق إليها مياه الأمطار عند استمرار هطولها ، وعدم عبور الأودية إذا تجاوز منسوب المياه فوق النصف متر إذا كانت جارية إضافة إلى تحذير الإخوة المزارعين والرعاة والنحالين عليهم التنبه وحماية الآبار ورفع الثروة الحيوانية لأماكن آمنة.

كما نبهت السائقين إلى توخي الحيطةِ والحذر وخاصةً أثناء السفر ليلاً بين المدن الرئيسية، وذلك مع وجود احتمالية حدوث بعض الانهيارات الصخرية والطينية على جوانب الطُرق في المُنعطفات والمُنحدرات الجبليةِ الحادة، وكذا تشكُل السُحب المنخفضة انتشار الضباب الكثيف وتدني مُستوى الرؤيةِ الأفقية معها وعدم ترك الأطفال في الخارج خصوصا أصحاب المنازل المجاورة للأودية والمستنقعات المائية أو السدود لسلامتهم من الغرق وتجنُب استخدام الهواتف المحمولة وعدم العبور جوار أعمدة الكهرباء أثناء هطول الأمطار المصحوبةِ بالعواصف الرعدية لما لذلك من خطورة قد ينجُم عنها جذب الصواعق الرعدية والتعرض لصدمات كهربائية , داعية المولى سبحانه وتعالى أن يكون سُقيا خيرٍ وبركه، يعمَ بِنفعِها البلاد والعباد، ويحفظ الجميع من كُلِ شرٍ و مكروه.