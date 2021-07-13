إعلان نتائج المقبولين في الثانويات النموذجية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أعلنت مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ومكتبي التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت، عن أسماء المقبولين في الثانويات النموذجية بعد خضوعهم لامتحان قبول أجري يوم الأحد في كل من ساحل ووادي حضرموت.



واختارت اللجنة المختصة في المؤسسة أسماء الطلبة الذين تحصلوا على المعدل العام 90 % فما فوق في نتيجة امتحان المفاضلة إستناداً إلى معايير المؤسسة المحددة لقبول الطلبة المتنافسين للدراسة في الثانويات النموذجية.

وأشار المدير العام التنفيذي المهندس طارق بلخشر إلى أن المؤسسة حرصت على إخضاع الطلبة لشروط الثانويات النموذجية عبر امتحان مفاضلة لقبول نخبة المتفوقين من طلبة المرحلة الأساسية من جميع مديريات حضرموت والمهرة وشبوة.

وأشاد المهندس طارق بلخشر بدور رئيس مجلسي المؤسسين والأمناء المهندس عبدالله أحمد بقشان على متابعته الحثيثة في تأمين امتحانات القبول لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلبة ومساعدتهم لتجاوز الصعاب التي يمكن أن يواجهها الطلبة خلال الإمتحان .

من جانبه أكد مدير دائرة التعليم العام الأستاذ أمين باعباد على اهتمام المؤسسة في ترسيخ الهوية النموذجية للثانويات ، موضحاً بأن امتحان القبول يعد أحد المميزات التي تنفرد بها الثانويات عن بقية الثانويات في حضرموت .

منوهاً بأن النتيجة العامة تم احتسابها عبر جمع 40 % من نتيجة امتحان تاسعة و 60 % من نتيجة امتحان المفاضلة التنافسي على مقاعد الثانويات النموذجية .

وخضع لامتحان المفاضلة التنافسي ألف وثلاثمائة وثمانية طالب وطالبة في أربعة مراكز امتحانية فاز منهم مائتين وتسعة طالب وطالبة مقسمين كالآتي :

عدد المقبولين في ثانوية المكلا النموذجية للبنين : 55 طالب

عدد المقبولات في ثانوية المكلا النموذجية للبنات : 74 طالبة

عدد المقبولين في ثانوية سيئون النموذجية للبنين : 43 طالب

عدد المقبولات في ثانوية سيئون النموذجية للبنات : 37 طالبة