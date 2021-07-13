الهيئة العامة للاراضي تنفذ حملة لإزالة المباني والأحواش المخالفة في الوحدة السكنية 453A

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

نفذت الهيئة العامي للأراضي بمحافظة المهرة حملة لإزالة المباني والأحواش المخالفة في الوحدة السكنية 453A.



وخلال الحملة أوضح مدير عام الهيئة العامة للأراضي الأستاذ أحمد عيسى رعفيت أن الحملة شملت إزالة كافة المباني والأحواش المخالفة للبناء والتي بنيت على حساب المرافق الخدمية في الوحدة السكنية 453A ، لافتاً إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق وإدارة الأمن بالمحافظة وأمن المديرية.

وأشار رعفيت أن الحملة مستمرة ضد كل المباني والأحواش المخالفة .. مثمناً دعم السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر ومشاركة ودعم مدير الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده، ومدير أمن بمديرية الغيضة العقيد نجيب الأعوش الذي شارك في هذه الحملة لتأمين الحماية الأمنية للحملة.