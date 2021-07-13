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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة التخطيط يبحث مع أطباء بلا حدود المشاريع الحالية والمستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
بحث الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الهولندية في اليمن إليزاييث بيجتلار، مشاريع البعثة الحالية والمستقبلية.
وشدد زيد، على أهمية تغطية المشاريع لاحتياجات المجتمع في مختلف المناطق..مؤكدا استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة للبعثة لتنفيذ مشاريعها بنجاح.
من جانبها أعربت رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، عن شكرها وتقديرها لجهود وزارة التخطيط وتعاونها الدائم مع البعثة.