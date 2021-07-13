مناقشة اطلاق مشروع تقييم الخدمات الصحية والتغذية في المرافق الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمة اليونسيف ومؤسسة برودجي سيستمز، الترتيبات اللازمة لاطلاق مشروع تقييم الخدمات الصحية والتغذية في المرافق الصحية.



ووجه وزير الصحة، المعنيين عن المشروع بضرورة استكمال النواقص والرفع بالنتائج لاتخاذ القرارات اللازمة..مؤكدا ان المعلومة الدقيقة تساعد في اتخاذ قرارات سليمة..مبدياً حرص الوزارة في تذليل الصعوبات لإنجاز المشروع الذي ستستفيد منه المرافق الصحية في مختلف المحافظات.

وسيبدأ المشروع الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة برودجي سيستمز بدعم من منظمة اليونسيف، بإجراء المسوحات الميدانية وينتهي بالرقابة على أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية.