شيوخ وعقال منطقة العبري يؤكدون دعمهم لحملات مكافحة المخدرات والظواهر السلبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

وقف اجتماعا عاجلا ضم شيوخ وعقال ووجهاء منطقة العبري بمديرية الغيضة، أمام ظاهرة المخدرات وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، ضمن مساعي القضاء عليها بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة نظرا لخطورتها على المجتمع وآثارها الكارثية المدمرة.



وبعد نقاش مستفيض صدر عن الاجتماع بياناً حيّا فيه الحاضرون الجهود الجبارة التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر والأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الظواهر الخطيرة، معبرين عن شكرهم للحملات الأمنية الناجحة والجدية ضد آفة المخدرات ومطالبين باستمرارها حتى القضاء عليها.

وأكد البيان على دعم أهالي المنطقة لهذه الجهود الطيبة وامتثال أبناء المنطقة والساكنين فيها لقرار منع إطلاق النار في المناسبات والتعاون في تطبيقه وإنجاحه.

نص البيان:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم . اما بعد : قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) تداعى اهالي وابناء منطقة العبري عبر سلسله من المشاورات والفعاليات واللقاءات المتواصله توجت بانعقاد اجتماع عاجل ضم شخصيات وووجهاء وعقال المنطقه وتم الوقوف وبجديه امام جمله من القضايا الهامه والتي كان ابرزها ( ظاهرة المخدرات واطلاق الأعيرة الناريه ) .

وقد تمت المداولة والمناقشة المستفيضة من قبل المجتمعين بمسؤولية كبيرة وابدوا حرصهم الشديد للوقوف امام القضايا المذكورة وقد ساد الاجتماع روح المحبه والأخوة والتفاهم فيما بينهم وتحقيق لمبدأ ومنطق الشفافية والجرءة في نقد هذه الظواهر السيئة والسلبية والدخيلة على مجتمعنا وفي نهائة الاجتماع اتفق الحاضرون على الاتي :

أولا: يتقدم مشايخ وعقال ووجهاء منطقة العبري بالشكر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ/ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، وكذلك المؤسسات الأمنية والعسكريه وجهات الاختصاص لما اتخذوه من إجراءات عملية وخطوات فاعله وحملات ناجحه في محاربة ظاهرة المخدرات مما يؤكد لنا الجدية لدى الجهات المسؤولة، ويطالب ويشدد مشايخ وعقال وووجهاء منطقة العبري على الاستمرار في هذه الحملة النوعية المتميزة حتى القضاء على هذه الآفه والظاهرة الخطيرة والمدمره والكارثية على مستقبل مجتمعاتنا بشكل عام والشباب بشكل خاص.

ثانيا: يهيب مشايخ وعقال وووجهاء منطقة العبري بكل أبناء المنطقة والساكنين ومن يقع تحت مؤوليتهم جميعا بالامتناع عن إطلاق الأعيرة الناريه في جميع المناسبات لما لهذه الظاهرة من خطورة واقلاق للأمن والسكينة والسلم الاجتماعي

ثالثا: يؤكد مشايخ وعقال وووجهاء منطقة العبري على استمرار التوعية الشاملة في جميع قنوات التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد والمجالس والدواوين وأماكن التجمعات في التنبيه والتحذير من خطورة هذه الظواهر المرفوضة والمنبوذه المذكورة آنفا.

رابعا: يناشد مشايخ وعقال وووجهاء منطقة العبري ابناء المناطق المجاوره الكف عن اطلاق الأعيرة النارية لما فيه من خطورة بالغة أثر الرصاص الراجع على ابناء المنطقة ، مطالبين السلطة المحلية والجهات المختصة للقيام بدورها ومسئوليتها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وفي الختام يتوجة مشايخ وعقال وووجهاء منطقة العبري بالشكر الجزيل لجميع أهالي وأنباء المنطقة لاستجابتهم السريعة وتعاونهم الكبير في نبذ هذه الظواهر ، ويدعون الى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وبث روح التعاون والتكافل والاجتماعي بين أبناء المنطقة وتقديم المصلحة العامة ونبذ أي ظواهر مخلة ومخالفة للقيم والعادات والتقاليد الحميدة المتعارف عليها ، مطالبين الجميع بتحمل المسئولية واليقظة الدائمة في حفظ الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي.

والله ولي التوفيق

صادر عن شيوخ وعقال منطقة العبري