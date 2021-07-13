نائب مدير شرطة بالمهرة يطلع على أوضاع إدارات البحث الجنائي بالمديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع نائب مدير الامن والشرطة بمحافظة المهرة - مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن أحمد علي رعفيت، على الوضع الأمني الذي تشهده مديريات المحافظة بالتزامن مع الحملة الأمنية على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات.



جاء ذلك لقائه بمدراء البحث الجنائي لعموم مديريات المحافظة، للوقوف على أهم الاشكاليات التي تواجه عمل البحث والتحريات بالمديريات وإيجاد طرق لمعالجة عدد من هذه المشكلات والمعوقات التي تعيق العمل البحثي والأمني في فروع الإدارة بالمحافظة.

وأوضح نائب مدير الأمن والشرطة بالمهرة، أن الأمن يقع على عاتق كل فرد وضابط، ويعد مسؤولية الجميع ويجب إن تتظافر جهود المجتمع لمساندة أجهزة الأمن في الإبلاغ عن إي مشتبه بهم أو مخالفين أو خارجين عن النظام والقانون.

وأشار رعفيت، إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأجهزة الأمنية والنجاحات التي حققتها، أتت في ظل دعم السلطة المحلية ممثلةً بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وبقيادة العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة.

وأشاد العقيد رعفيت، بالجهود التي بذلها مدراء وأفرد وضباط قوات الأمن والشرطة وإدارات البحث الجنائي في جميع المديريات في الأيام السابقة من حيث النجاحات التي حققتها التي ترجمتها عمليات التحري والضبط لعدد من الخارجين عن النظام والقانون.