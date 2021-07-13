الشميري يكشف خفايا مكتب "المرشد" في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف الناشط السياسي عبدالستار الشميري عن خفايا مكتب الارشاد التابع لجماعة الاخوان المسلمين في تعز ، مؤكداً بان يدير معظم أنشطة التنظيم الدولي للجماعة في العالم العربي.



وأوضح الشميري في مقابلة له على قناة " الغد المشرق " الأهمية التي تشكها تعز بالنسبة لجماعة الاخوان في اليمن وللتنظيم الدولي للإخوان ، مؤكداً بأنها باتت من أهم المعاقل بعد انحسار التنظيم على المستوى العربي.

مضيفاً بان مكتب الارشاد في تعز بات هو مكتب الارشاد في اليمن بعد ان كان في صنعاء ، كما بات هو المكتب التنظيمي الثاني مباشرة بعد تركيا التي انتقل اليها قيادات الاخوان من مصر ، كما بان المرشد العام للإخوان في اليمن ياسين عبدالعزيز القباطي المقيم في تركيا بات هو نائب التنظيم الدولي للإخوان.

وكشف الشميري بأن مكتب تعز هو من يدير معظم أنشطة الاخوان في العالم العربي ، وقال بانه من يديره 11 فردا من القيادات القديمة للتنظيم ، موضحاً بان جماعة الاخوان في اليمن تنقسم الى عدة اجنحة منها التنظيم الاخواني الذي لا يتجاوز افراده 50 الف بينما الذراع السياسي وهو جزب الإصلاح اعدادهم بمئات الالاف.