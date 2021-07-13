رئيس مجلس الشورى يلتقي نائبة سفير الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي والقائمة بأعماله ماريون لاليس، واستعرض معها سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الاوروبي.



وتطرق الدكتور بن دغر، الى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وتداعيات الانقلاب الحوثي على الشرعية، وما ألحقه الانقلاب من أضرار باليمن أرضًا ومجتمعًا ودولة وعلى مختلف المستويات..مرحباً بمبادرات السلام ومنها مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود الأصدقاء في أوروبا والمجتمع الدولي لوقف الحرب وتحقيق السلام والتي يرفض الحوثيين القبول بها والتعاطي معها، وهو الأمر الذي يعبر عن الطبيعة العدوانية للحوثيين المدعومين إيرانيًا.

وأكد الدكتور بن دغر، أن السلام في اليمن هو إرادة وطنية وغاية تنشدها الشرعية، وأن أقصر الطرق لتحقيق سلام عادل وشامل في اليمن هو إلزام الحوثيين باحترام المرجعيات الاساسية الثلاث كأساس لحل يحقق مصلحة الشعب، ويحترم إرادته..مشيراً الى أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى للوصول إلى حالة من التعافي في اليمن.

من جانبها أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الدول الأوروبية للشرعية وحكومة الكفاءات السياسية، واستعداد أوروبا للاستمرار في تهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم في اليمن يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. .مشيرة الى مساهمة أوروبا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن..لافتة الى مساندة الانحاد الأوروبي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد.

حضر اللقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، وعضو مجلس الشورى الدكتورة سميرة خميس ، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عبده المغلس.