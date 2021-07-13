السفير ناشر يطلع مسوؤل كوبي على مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع سفير اليمن لدى هافانا محمد صالح ناشر ، اليوم، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الكوبية السفير هكتور إغارزا كيسادا ، على مستجدات الاوضاع في اليمن، واستمرار تعنت ورفض المليشيات الحوثية لمبادرة السلام.



وناقش الجانبان، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .

واشار السفير ناشر ، الى ان استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل مليشيات الحوثي على المدنيين يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين.

من جانبه جدد المسؤول الكوبي موقف بلاده الدائم والثابت الى جانب بلادنا..مؤكداً على أهمية وقف الحرب واحلال السلام، واستمرار الموقف الكوبي الى جانب اليمن في وقف الحرب واحلال السلام الدائم.