الحكومة الشرعية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شددت الحكومة الشرعية على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر من العام 2019 وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري.



وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، إن "الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه هذا الملف وتقدر الدعم والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في سبيل ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض".

وأكد الوزير اليمني خلال لقائه امس في مدينة الرياض، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلاده كاثرين ويستلي، أن أي إجراءات تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض لا تصب في مصلحة أي طرف، بل تزيد من معاناة اليمنيين وتعيق تنفيذ برنامج الحكومة، الرامي إلى استعادة التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المناطق المحررة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي شأن آخر، ندد بن مبارك باستمرار تعنت ورفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة للمفاوضات السياسية، محذراً من أن استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في مأرب يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين.

ومن جهتها، أكدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، على موقف الولايات المتحدة الذي يدعو الحوثيين للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات.