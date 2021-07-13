الوزير عرمان يبحث مع السفيرة الأمريكية ونائب السفير البريطاني التعاون في مجال حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم، مع القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، أوجه التعاون المشترك، في مجالات حقوق الإنسان، ودعم مشاريع التدريب والتأهيل وبناء قدرات كادر الوزارة.



وخلال اللقاء تطرقا الوزير الى الأوضاع الإنسانية في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي، والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، والتصعيد المستمر ضد المدنيين في كافة المحافظات، منها استهداف الأحياء السكنية في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما فاقم الأزمة الإنسانية، وزاد من معاناة النازحين والسكان.

وأشار الى اهمية العمل المشترك لتوحيد الجهود بشأن الدورة الـ ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان المزمع إنعقادها في سبتمبر القادم بمدينة جنيف السويسرية.

من جهتها أكدت السفيرة ويستلي، على موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية في شتى المجالات بينها مجالات حقوق الإنسان، ودعت المليشيا الحوثية للاستجابة الفورية للدعوات الدولية بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات، كما دعت إلى ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يحقق مصالح الشعب والسلام في اليمن.

وفي لقاء منفصل بحث الوزير عرمان، مع نائب السفير البريطاني سيمون سمارت ، الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن والدور الهام الذي تلعبه المملكة المتحدة في تحقيق السلام وتعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية حقوق الإنسان.