خفر السواحل تدشن الخطة التوعوية الإرشادية لرفع وعي المواطنين بمخاطر البحر بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، اليوم، الخطة التوعوية الإرشادية لموسم نجم البلدة للعام 2021م، لرفع وعي المواطنين بمخاطر البحر.



واضح قائد قوات خفر السواحل بحضرموت الرائد الركن بحري ماجد ابوبكر العوبثاني لوكالة الانباء اليمنية(سبا) أن تدشين الخطة التوعوية يأتي ضمن الخطط التي وضعتها قيادة خفر السواحل لتوعية المواطنين بمخاطر البحر، خصوصاً في موسم البلدة الذي تستقبل فيه سواحل المحافظة أعداداً كبيرة من الزوار من مديريات الوادي والمديريات الأخرى وكذا من المحافظات المجاورة، وللحد من حوادث الغرق المتكررة سنوياً في موسم نجم البلدة السياحي.

وشدد العوبثاني، على إدارة التوجيه المعنوي بتكثيف حملاتها التوعوية والإرشادية، للوصول إلى كافة شرائح المجتمع..داعياً المواطنين إلى التقيّد والإلتزام بكافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من قوات خفر السواحل.

وتتضمن الخطة التوعوية نصب اللوائح الإرشادية لتوضيح الأماكن الخطرة والأماكن المسموحة الاغتسال مع أخذ الحيطة والحذر، وملصقات توعوية، وفلاشات تلفزيونية وإذاعية توعوية.