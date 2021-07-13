ميناء المكلا يستقبل أول شحنة من مواشي عيد الاضحى  المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

استقبل ميناء المكلا، اول شحنة من المواشي لعيد الاضحى المبارك قادمة من بربرة بالصومال، بشحنة خمسة الاف رأس تابعة لشركة الخيرات للتجارة والصناعة.



وستصل تباعا عدة شحنات من المواشي الي ميناء المكلا تابعة لشركة الخيرات باجمالي 16500 راس ونحو900 عجل .

وقد استعدت شركة الخيرات مبكرا بمناسبة عيد الاضحي في استيراد المواشي من مراعي بربرة المرغوبة في السوق المحلي من اجل توفير لحوم العيد والاضاحي باسعار مناسبة وفي متناول الجميع مقارنة بعيد الفطر.