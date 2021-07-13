مدير عام مكتب مصلحة الضرائب يتحدث عن نشاطات المصلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

حل سامي أحمد بايماني المدير العام لمكتب مصلحة الضرائب بساحل حضرموت، ضيفا على إذاعة المكلا في برنامج "في الصميم" الذي يقدمه الزميل فهيم محمد باخريبة.



واستعرضت الحلقة الحديث عن النشاطات والخدمات الهامة التي يقدمها مكتب الضرائب بساحل حضرموت ورفده الخزينه العامة وتعزيزها لأستقرار الامور المالية بالدولة والتعامل وتفعيل القوانين والتشريعات الضريبية التي تسهم في تطوير الدول والشعوب بالعالم.

كما استعرض المدير العام لمكتب الضرائب في سياق حديثة للمستمعين الوضع الضريبي الذي تنتهجه الدولة معطيا شرحا مفصلا عن القوانين الضريبية وما تقدمه مكاتب الضرائب بالدوله ومايلزم التجار وكبار المكلفين والمواطنين والمقيمين الموجودين داخل الدولة بدفع الضريبة الخاصة بهم والموكلة إليهم بحسب القانون الضريبي داعياً الجميع من التجار وكبار المكلفين والمواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة بدفع الرسوم الضريبة تفادياً للغرمات والإجراءات الضريبية وتوقيف الأرقام للحاملين للرقم الضريبي والتعامل معهم بقوانين الضرائب الموضوعة.

مشيرا إلى أن مكتب الضرائب يعمل بصورة كبيرة رغم الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد والحرب الدائرة وعدم وجود الموازنة العامة وتدهور العملة المحلية لكن المكتب يعمل جاهداً على تحقيق الإيرادات السنوية من ضرائب الدخل وغيرها كما داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزم بدفع الضرائب لكي تشهد البلد إستقرار في الأسعار التجارية منوها بأن مكاتب الضرائب مفتوحه للجميع بكافة اقسامها وعلى الاخوه المكلفين مراجعتها وفتح ملفات خاصة بهم وبطائق ضريبية.

وفي ختام الحلقة قدم المدير العام لمكتب الضرائب بساحل حضرموت سامي أحمد بايماني الشكر والتقدير لإذاعة المكلا على الإستضافة وكذلك الشكر موصول لمقدم برنامج في الصميم الإعلامي فهمي باخريبة راجيا للبرنامج والإذاعة التوفيق في توصيل رسالتها الإعلامية المجتمعية للمجتمع في حضرموت.