أرصاد حضرموت ينشر بيانا حول الحالة الجوية التي تتأثر بها بعض المحافظات الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

نشرت غرفة الأرصاد والإندار المبكر بديوان محافظة حضرموت، آخر المستجدات حول المنخفض الجوي الذي تتأثر به المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص البيان:

توضح آخر تحاليل خرائط التنبؤات العددية إلى امتداد أخدود منخفض جوي باتجاه بلادنا قادماً من شرق بحر العرب ومن المتوقع تشكل خلايا من السحب الركامية الرعدية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع جريان السيول وذلك على أجزاء من مديريات وادي وصحراء حضرموت تمتد نحو أجزاء من أرياف ومدن ساحل حضرموت خلال الأيام من منتصف ونهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.

تشمل التأثيرات أجزاء من محافظات (المهرة-شبوة-أبين-عدن) امتداداً نحو باقي محافظات الجمهورية.

المؤثر الجوي:

•نشوء الخلايا الرعدية وهطول أمطار متوسطة إلى متفاوتة الغزارة فترة بعد الظهيرة والليل.

•الرياح الهابطة النشطة المصاحبة للعاصفة الرعدية والمثيرة للغبار والأتربة.

•تدني مستوى الرؤية الأفقية.

•تساقط حبات البرد بأجزاء من المرتفعات و الأودية والهضاب.

التنبيهات والإرشادات :

•الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار.

• عدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.

•الاحتماء أثناء هبوب العواصف الرعدية لتجنب ضربات البرق.

•تجنب ملامسة أعمدة الإنارة لمخاطر الصعق الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار.

•أخذ الحيطة من تدني مستوى الرؤية الأفقية عند (تشكل الضباب-إثارة الأتربة والغبار-اشتداد الهطول)

•أخذ الحيطة من اضطراب امواج البحر.