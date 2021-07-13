شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خليفة الانسانية تدشن حملة إيصال المياه الى سكان سقطرى. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365 - سقطرى

دشنت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في سقطرى، حملة سقيا لتوصيل المياه إلى مناطق الشح المائي، بمشاركة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الأرخبيل رأفت الثقلي.



وتتواصل الحملة – التي تستهدف في أرياف الجزيرة – على مدار ثلاثة أشهر بعد تأخر نزول الأمطار عن موسمها المعتاد، وسط احتفاء شعبي واسع.

وعبر معرف مركز قبهتن، الشيخ سعيد مالك سعيد، عن تقديره لجهود الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها الدائم لتخفيف معاناة سكان المناطق النائية، من شح المياه، وتحسين الظروف المعيشية.